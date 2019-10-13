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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 23:03

Son dakika: Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen 'nda  ve birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan , planlandığı gibi devam ediyor.

Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG'li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı.

Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. ve Suriye Milli birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

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