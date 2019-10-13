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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 23:57

Son dakika: 'ın güneyindeki 'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı

Son dakika haberine göre, güvenlik kaynaklarınca, 'ın güneyindeki 'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.

ABD gözlem noktasını boşalttı

Son dakika haberine göre, güvenlik kaynaklarınca, 'ın güneyindeki 'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı için açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı, "ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.

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