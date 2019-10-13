Son dakika haberine göre, güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı için açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı, "ABD askerlerin harekat alanının güneyine çekilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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