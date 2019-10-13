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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 22:53

minarelerinde tekbir ve ezan sesleri

kapsamında ilçe merkezine giren askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Minarelerden yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale'den duyuldu.

Suriye Milli () askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince () başlatılan kapsamında /'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.

Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.

SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu. Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.

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