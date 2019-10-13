Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.
Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan SMO askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.
SMO askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu. Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.
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