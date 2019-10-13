Türkiye'nin, sınırını tehdit eden terör örgütlerini temizleme kapsamında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla sürüyor. Mehmetçik PKK'ya bomba yağdırdıkça ses PKK'nın siyasi ayağı HDP'li Lezgin Botan'dan çıktı.

HDP'li Lezgin Botan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na skandal sözler sarf etti. Batı ve PKK medyasıyla aynı dili kullanan Botan sözde 'Türkiye'yi Kürtleri katletmekle' suçladı.





HDP'li Lezgin Botan'ın 'Vatan senin değil,Orta Asyalı işgalci,istilacı devşirme göçmen. Kürtleri katletmek için ülkeyi çoktan Amerika, Rusya'ya sattınız. Siz Kürtleri katlederken, ülkeniz emperyalist pazarda lime lime edilecektir. Size düşen açlık, yoksulluk, işsizlik ve it gibi gebermektir. Hayırlı olsun!' şeklindeki skandal açıklamalarına, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. Vatandaşlar, HDP'li Botan'ın Türk askerine ve halkına ağır hakaretler ettiği tweetleri için savcılığın derhal harekete geçmesi gerektiğini yazdı. İşte HDP'li Botan'ın birbirinden skandal o tweetleri...