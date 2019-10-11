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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 01:24

Yurtlarda kalan öğrencilerden 'na destek

'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na destek olmak için ışıklı etkinlik yaptı.

Türkiye tek yürek! Bir destek de öğrencilerden

Kuzeykent'teki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Erkek Öğrenci Yurdu C-Blok'ta kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Barış" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını söndüren öğrenciler, daha sonra "Barış" yazısı oluşacak şekilde ışıkları yeniden yaktı.

Bir grup öğrenci de yurdun önünde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Öğrencilerden Kadir Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler olarak 'nda vatan için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu konuda öğrencilerin duyarlılığının önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Askerlerimiz bugün 'de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, bizim için, geleceğimiz için mücadele ediyor. Gözlerini kırpmadan bu topraklar için canlarını vermeye hazırlar. Üniversite öğrencileri olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için bu etkinliği yaptık." dedi.

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