Kuzeykent'teki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Erkek Öğrenci Yurdu C-Blok'ta kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Barış" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını söndüren öğrenciler, daha sonra "Barış" yazısı oluşacak şekilde ışıkları yeniden yaktı.

Bir grup öğrenci de yurdun önünde Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Öğrencilerden Kadir Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler olarak Barış Pınarı Harekatı'nda vatan için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu konuda öğrencilerin duyarlılığının önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Askerlerimiz bugün Suriye'de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, bizim için, geleceğimiz için mücadele ediyor. Gözlerini kırpmadan bu topraklar için canlarını vermeye hazırlar. Üniversite öğrencileri olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için bu etkinliği yaptık." dedi.