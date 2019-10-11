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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 01:22

Terör örgütü propagandasına gözaltı

'nin Dilovası ilçesinde , 'na ilişkin konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına gözaltı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, 'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Dilovası M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.D, Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.

Şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.


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