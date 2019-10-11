Bebek katilleri Suruç'ta yine sivilleri hedef aldı! 2 şehit

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi şehit oldu 2 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

AMERİKAN YAPIMI ROKETLERLE SALDIRDILAR

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü. Saldırıda kullanılan silahların Amerikan yapımı olması dikkat çekti.

5'İ ÇOCUK 7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit olmuştu.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü.