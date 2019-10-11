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  • Son Güncelleme: 12.10.2019 00:43

Trump'tan "" açıklaması:

Başkanı , " ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum." dedi.

Trump'tan Türkiye açıklaması

Trump, Louisiana eyaletine hareket etmeden önce 'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, 'ye olası yaptırımlarla ilgili açıklaması hatırlatılan Trump, "Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan (Suriye'nin kuzeyi) çıktık." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin büyük bir ekonomik gücü olduğunu belirterek, "Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız." uyarısında bulundu.

ABD'nin 'ı yüzde yüz yendiğini vurgulayan Trump, "Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum." diye konuştu.

Trump, "Yaptırımları zorunda kalırsak, kullanırız." mesajını verdi.

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