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  • 11.10.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 08:55

yı sallayan paylaşımı

Barış Pınarı operasyonuyla da terör örgütü sempatizanları ve karşıtlarının paylaşımlarına, Türkiye sevdalılarının yanıtları gecikmedi. Sosyal medyadan paylaşılan bu fotoğraf rekor kırıyor.

Sosyal medyayı sallayan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

'nin huzur ve barışı sağlamak, ülkenin güneyinde tesis edilmeye çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı devam ederken, her zaman olduğu gibi bölgeden, / üyesi teröristlerin sivil halkı kalkan olarak kullanma haberleri geliyor.

Terör sempatizanlarının dan yaptığı paylaşımlara bazı kullanıcılardan tepki geldi.

Türk askerini, sivil halka zarar verdiği yönünde eleştiren, adeta kendi yaptıkları gibi sivil halkı kalkan olarak kullandığını ima eden paylaşımlara tepkiler gecikmedi.

TERÖRİSTLER, YİNE SİVİL HALKI KALKAN YAPTI
Gerçek bebek katillerinin, terör örgütü YPG/PKK olduğu, sivil halkı değil teröristlerin kalkan olarak kullanıldığı çarpıcı görsellerle ifade edildi.

Tepki gösterenlerin kullandıkları görsellerden biri, teröristlerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki farkı özetler nitelikteydi.

Türk ordusuyla teröristler arasındaki farkı anlatır nitelikteki bu görsel, kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLADI
Bu terör sevici hesaplardan gün içinde yapılan paylaşımlarda TSK askeriyle uzaktan yakından alakası olmayan fotoğraflar yayınlandı. Kimi hesaplar, ABD'nin 'e yönelik hava operasyonları sonucu yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını TSK ile ilişkilendirmek isterken, kimi hesaplar farklı savaş görüntülerini 'da meydana gelmiş gelişmeler olarak göstermeye çalışıyor.




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