DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olmak üzere Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin mevcut sorunlarını daha da derinleştireceği ve DEAŞ'ın binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalınacağı gibi saçma ifadelerle ortak basın açıklaması yayınladılar.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı önceki operasyonlara atıfta bulunularak, savaş karşıtı kitlelerin 'hainlikle' suçlandığı belirtildi.

"Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır" başlığıyla yayınlanan saçma bildiride şu ifadeler yer aldı:

KÜSTAH SÖZLER: "ASKERİ MACERA..."

"Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir.

Ortadoğu'daki savaş politikalarının besleyip, büyüttüğü, Türkiye'de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları gerçekleştiren DEAŞ'ın dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiçbir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.

Emperyalist güçlerin kapışma alanı haline gelen bir bataklıkta, emperyalist güçlerle girilen pazarlıklarda izin verilen bir kapsamda, onların sattığı ve satacağı silahlarla, hepimizin geleceğini tehdit edebilecek tehlikeli vaatlerde bulunarak, üstelik başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük bir soru işaretidir." denildi.