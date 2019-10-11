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  • 11.10.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:38

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için harekete geçtiler

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK tarafından başarıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için gösteri düzenlemeye hazırlanan PKK gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hâkimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PKK mensuplarının tespiti üzerine harekete geçildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başarı ile devam eden terör temizleme operasyonunu protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde korsan gösteri/yürüyüş/eylem gerçekleştirebileceği ve eylemlerin planlayıcısı olabileceği şeklinde hakkında bilgiler elde edilen şüpheliler belirlendi.

İSTANBUL'UN 11 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'un 11 ilçesinde 14 ayrı adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

SABAH

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