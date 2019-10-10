Ankara, güney sınırımızı terör örgütü PKK/YPG'den temizlemek için düğmeye bastı. Barış Pınarı Harekatı kararı aldı. 100 bin asker ve 200 savaş uçağı sınırda konuşlandı.
Başkomutan dün 16:10'da operasyonu başlattı. F-16 savaş uçaklarımız ve Fırtına obüsleri terör inlerine bomba yağdırdı. 181 terör hedefi ortadan kaldırıldı. Hainler kaçacak delik aradı.
BAŞKOMUTAN EMİR VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16:10'da tarihi harekatın emrini işte böyle verdi.
Uçaklar havadan, obüsler karadan vuruyor...
30 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİK
Uçaklarımız, Fırat Nehri'nin doğusuna geçti. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.
AYN İSA ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki hedefleri yerle bir etti.
HASSAS DAVRANIYORUZ
Milli Savunma Bakanlığı, harekatın dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı:
Siviller, tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri, müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz.
TÜM DÜNYADA İLK HABER
BBC: Türk birlikleri Suriye'nin kuzeyine girdi.
AL JAZEERA: Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyonun başladığını duyurdu.
THE GUARDIAN: Trump'ın çekilme kararı sonrası Türkiye harekete geçti.
NEW YORK TIMES: Türkiye ABD'nin desteklediği teröristlere Suriye'de operasyon başlattı.
HAARETZ: Türk askeri, güvenli koridor için Suriye'nin kuzeyinde...
Komandolar SURİYE'DE
Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam kara harekatının da başladığını açıkladı. Türk askerleri, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Resulayn ve Tel Abyad'a 4 koldan giriş yaptı. Komandolar, bölgedeki terör hedeflerini abluka altına aldı.
Teröristler, savaş uçaklarımızın görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor...
TÜRKİYE SİZİNLE
Türkiye güney sınırımızda PKK/YPG oluşumuna engel olmak için birçok diplomatik atak yaptı. Güvenli bölge için hazırlıklarını tamamladı. Sonunda bölgeyi teröristlerden temizlemek için "Barış Pınarı Harekatı" kararı aldı. ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmesi üzerine sınıra yığınak yaptı. ABD, NATO, BM ve Suriye'ye harekatın başlayacağı bildirildi. Ve dün öğleden sonra Başkomutan Erdoğan askere emri verdi.
Diyarkabır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçaklarımız ve Fırtına obüsleri, PKK/YPG mevzilerine bomba yağdırdı. Bu arada terör örgütleri paniğe kapıldı. Ağır bombardıman altında kalan teröristler, karşılık vermeye çalıştı. Ceylanpınar'a 3 havan mermisi, Nusaybin'e ise 6 roket attı. Ölen ya da yaralanan olmadı. NATO, "Türkiye'nin güvelik kaygıları var" dedi.
ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN
Başkan Erdoğan, harekat emrini vermeden önce Rusya Lideri Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Ardından saat 16.10'da harekat emrini verdi: TSK, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Kahraman Mehmetçiklerimiz'in alınlarından öpüyor, muvaffakiyetler diliyorum.
KARA HAREKATI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatının ardından dün akşam saat 20.42'de kara harekatının da başladığını açıkladı. Türk askerleri, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Resulayn ve Tel Abyad'a 4 koldan giriş yaptı. Komandolar, YPG/ PKK'ya ait terör hedeflerinin hepsini abluka altına aldı.
Başkan Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Akar, harekata ilişkin bilgi verdi.
BARIŞ PINARI'NA TAM DESTEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi. Harekatla ilgili liderlerden tam destek mesajı geldi.
OBAMA PKK İLE ANLAŞMA YAPTI
ABD Başkanı Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savundu. Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.
OKULLAR TATİL
Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.
YPG SİVİLLERE SALDIRDI: 1 ÖLÜ
YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa saldırdı. Saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İĞRENÇ TEZGAH
Terör yandaşları algı oyununa başladı. "Türkiye'nin önceden yaptığı bu" şeklindeki paylaşımın, 1992 yılında Ermeniler'in, Azerbaycan Hocalı'da yaptığı katliama ait bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.
KORAL KUMPASI ELLERİNDE PATLATTI
ASELSAN'ın Koral Elektronik Harp Sistemi, harekatta önemli rol oynadı. Bölgedeki bütün sinyalleri kesti. YPG'nin okullar ve hastanelere yerleştirdiği bombaları telefonla patlatmasını engelledi.
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