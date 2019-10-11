Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekat alanından gelen anlık görüntüler eşliğinde değerlendirmeler yaptı, talimatlar verdi. Akar, operasyon bölgesinde alınabilecek bütün tedbirlerin alındığını kayderek, "Hedefimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.