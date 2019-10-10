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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 20:44

Son dakika: Teröristlerin sığınağı yerle bir edildi! İşte terörist sayısı

Son dakika haberine göre, 'ndan yapılan açıklamada, "âtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.

'ndan yapılan açıklamada, "âtı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu" denildi.

Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.

YPG/PKK'LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

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