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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 18:14

Bakan Albayrak'tan şehit ailelerine taziye mesajı: Hesabını soracağız

Son dakika haberine göre resmi Twitter hesabından 'da şehit olan vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı
resmi Twitter hesabından 'da şehit olan vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.



Albayrak yaptığı paylaşımda,

"Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun.

Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız. #BarışPınarıHarekatı" ifadelerine yer verdi.

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