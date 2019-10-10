Bakan Albayrak'tan şehit ailelerine taziye mesajı: Hesabını soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından Şanlıurfa'da şehit olan vatandaşlarımızla ilgili taziye mesajı yayınladı.
Albayrak yaptığı paylaşımda,
Albayrak yaptığı paylaşımda,
"Terör örgütü PKK/PYD bir kez daha sivilleri, masum bebekleri hedef aldı. 9 aylık Muhammed bebek ve Şanlıurfa Vergi Dairesinde görevli mesai arkadaşımız Cihan Güneş şehit oldu. Mekanları cennet olsun.
Dünya bu katillere göz yumsa da biz hesabını soracağız. #BarışPınarıHarekatı" ifadelerine yer verdi.
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