Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.52'de Marmara Denizi'nde ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 13.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi. Yalova'da 20:04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha ölçüldü.

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.10.10 20:04:38 40.7060 29.2632 5.2 -.- 3.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:52:03 40.7008 29.2572 10.3 -.- 4.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:27:44 36.7328 33.3698 8.5 -.- 1.9 -.- BURUNKOY-MUT (MERSIN) İlksel

2019.10.10 18:42:23 37.1840 31.3902 5.0 -.- 2.6 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel

2019.10.10 18:26:38 39.0032 43.3702 15.8 -.- 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel

2019.10.10 18:18:42 36.1695 33.1218 12.7 -.- 1.3 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 17:47:38 40.1547 29.2738 0.0 -.- 1.7 -.- GOZEDE-KESTEL (BURSA) İlksel

2019.10.10 16:33:58 36.6950 34.1857 15.8 -.- 1.6 -.- ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 15:23:20 36.9357 27.3078 22.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.10.10 14:51:14 37.8858 29.5757 8.2 -.- 2.6 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel