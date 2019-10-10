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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 15:14

kapsamında 'de öldürülen ilk terörist

ABD'nin desteğiyle 'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü /'nin sözde komutanlarından biri olan , kapsamında Resulayn kırsalında öldürüldü. 'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde de YPG'lilerin silahlarını bırakıp kaçtığı tespit edildi.

İşte harekatta öldürülen ilk terörist!

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı 2. gününe girdi.

109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri, yapılan obüs ve tank atışlarıyla imha edilirken, aralarında 'nin sözde komutanı 'in de olduğu 109 terörist öldürüldü.

YPG'LİLER SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTI
Türk Silahlı Kuvvetlerinin () başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, YPG/'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Milli su mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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