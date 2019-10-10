Terörist cenazesinde ağlayan Tanrıkulu'ndan beklenen harekat açıklaması geldi: "Umarım bu karardan dönülür"

Suriye'den gelen milyonlarca mazluma dil, din etnik köken gözetmeksizin kucak açan Türkiye, her türlü terör oluşumuna karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.



Bu çalışmalar kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör örgütleri DEAŞ YPG/PKK'dan temizlenen bölgeler huzura kavuşturulurken, bu bölgelerde toprakların asıl sahibi Suriye halkının geri dönmesi için uygun ortam hazırlandı.



Yine sınırımızdaki terör yuvlanmalarının temizlenmesi, olası göç dalgalarının önüne geçilmesi ve savaştan yorgun düşen halkın huzur içinde yaşaması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör ve terörist savunucusu CHP'li Tanrıkulu yine operasyona karşı çıktı.



Terörist cenazelerinde ağladığı görüntülerle bilinen Tanrıkulu, telefonla bağlandığı canlı yayın programında Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.



Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür.'' dedi.



Suriye'de çocuk, kadın demeden yüzbinlerce masumu katleden Esed rejimine ve bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya tek söz etmeyen Tanrıkulu, ''Suriye'de savaş ve şiddet politikası yerine diyalog ve diplomasi olmalıydı.'' dedi.



Tanrukulu, daha önceki açıklamalarında da teröristler yerine ''Kürtler, halklar'' gibi ifadeler kullanarak, Türkiye'nin haklı mücadelesini manipüle etmeye çalıştı.



HEP TERÖRÜN YANINDA



CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.