Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.

Juventus'un eski futbolcularından Claudio Marchisio'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir paylaşım gelmişti. Geçtiğimiz günlerde aktif futbol yaşantısına nokta koyan Claudio Marchisio, Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti. Marchisio'ya yanıt milli futbolcumuz Merih Demiral'den geldi.

'YURTTA SULH, CİHANDA SULH'

Juventus'un eski oyuncusu Marchisio, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan bir paylaşım yaptı. Merih Demiral ise Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.

'PKK/YPG 40 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR'

Merih Demiral paylaştığı metinde, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." ifadelerini kullandı.