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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 17:00

Suriye haritası son durum! Suriye Resulayn neresi? Suriye operasyonu hedefi amacı nedir?

Harekatın başladığını açıklayan Erdoğan, "'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde /YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." ifadelerine yer verdi. Peki Suriye haritası son durum! Suriye Resulayn neresi? Suriye operasyonu hedefi amacı nedir? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Suriye haritası son durum! Suriye Resulayn neresi?

Suriye haritası son durum! Suriye Resulayn neresi? Suriye operasyonu hedefi amacı nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı. Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır

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