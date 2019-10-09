Suriye haritası son durum! Suriye Resulayn neresi? Suriye operasyonu hedefi amacı nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı bugün başlatılan askeri harekatın adı "Barış Pınarı Harekatı" olarak açıklandı. Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ