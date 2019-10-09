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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savaş uçakları Resulayn'a bomba yağdırıyor

09.10.2019 16:33

Son dakika haberine göre Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk savaş uçakları terör örgütü YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırdı.


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