Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savaş uçakları Resulayn'a bomba yağdırıyor

Son dakika haberine göre Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk savaş uçakları terör örgütü YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı. YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırdı.
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savaş uçakları Resulayn'a bomba yağdırıyor09.10.2019 16:33
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