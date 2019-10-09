Başkan Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın emrini verdiği an! | Videosunu izle 09.10.2019 16:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Başkan Erdoğan Suriye operasyonunu başladığını, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.'' mesajıyla duyurdu.

Başkan Erdoğan harekat emrini işte böyle verdi...