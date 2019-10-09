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Barış Pınarı harekatı başladı! CNN Türk muhabiri canlı yayın yaparken Rasulayn böyle vuruldu | Videosunu izle

09.10.2019 16:20

Barış Pınarı harekatı başladı! CNN Türk muhabirinin Ceylanpınar'da yaptığı yayında sınırdaki son gelişmeleri ekran başındakilere aktardığı sırada patlama oldu. İşte Barış Pınarı harekatından ilk görüntüler...


Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı başladı.

CNN Türk televizyonunun Ceylanpınar'da yaptığı canlı yayın esnasında terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Resulayn'da patlama meydana geldi.

Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Resulayn'daki patlamanın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri, "Operasyon başladı mı bilemiyoruz fakat jet sesleri ve patlama sesleri duyduk. PKK/PYD hedeflerinin vurulduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

3 kez uçak sesi duyduklarını belirten muhabir, "Uçak seslerinin ardından patlama sesleri duyduk. Patlamanın ardından Resulayn'dan dumanların yükseldiğini gördük. Patlama seslerini net bir şekilde duyduk" dedi.

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