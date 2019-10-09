Suriye Barış Pınarı Harekatı son dakika görüntüleri izle 09.10.2019 16:24

Son dakika haberine göre Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Başkan Erdoğan Suriye operasyonunu başladığını, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.'' mesajıyla duyurdu. İşte Barış Pınarı Harekatı adı verilen operasyondan ilk görüntüler.

Son dakika haberine göre Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı.

Başkan Erdoğan Suriye operasyonunu başladığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımları şu şekilde:

''Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.''

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.