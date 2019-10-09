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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 22:18

Son dakika: /'dan 'taki sivillere saldırı

'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü /'nın 'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından / 'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, bölgesinde yer alan ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü 'dan arındırılmıştı.

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