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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 17:45

'de lara harekat i!

'nin sınır tehdidine karşı 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasının ardından 'nın ilçesinde lar edildi.

Akçakale'de okullara harekat tatili!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri vermesiyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk jetlerini terör örgütü YPG mevzilerini vurmaya başladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
'nin karşısındaki 'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.Bu arada, Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor. Öte yandan, Akçakale'deki vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.

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