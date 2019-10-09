Akçakale'de okullara harekat tatili!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri vermesiyle Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk jetlerini terör örgütü YPG mevzilerini vurmaya başladı.
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Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.Bu arada, Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor. Öte yandan, Akçakale'deki vatandaşlara da uyarılar yapılıyor.
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