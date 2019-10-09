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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 18:23

nerede? Akçakale hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor? İşte haritadaki yeri...

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte vatandaşlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Yapılan açıklamada Akçakale'de okullar tatil edildiği duyuruldu. Vatandaşlar şimdi arama motorlarında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Akçakale hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor? İşte haritadaki yeri...

Akçakale nerede?

Akçakale'de okullar Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla tatil edildi. Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda bugün önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda pek çok kişi şimdi Akçakale nerede sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Akçakale hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor?

AKÇAKALE NEREDE?

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir.

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