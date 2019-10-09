Akçakale'de okullar Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla tatil edildi. Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda bugün önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda pek çok kişi şimdi Akçakale nerede sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Akçakale hangi ilin sınırları içerisinde yer alıyor?

AKÇAKALE NEREDE?

Akçakale, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir. M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir.