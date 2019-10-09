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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 18:38

- ittifakını salladı! HDP’li ’den Kılıçdaroğlu’na operasyon tepkisi…

Fırat’ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbeyi vuracak olan ’nı Başkan Erdoğan’ın emri ile başlattı. Operasyonun başlamasının ardından , teröre vurulan darbeyi “işgal” olarak tanımladı. Operasyon -HDP ittifakını da salladı. CHP Lideri ’nun "Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" paylaşımına HDP'li ’ten tepki geldi.

Barış Pınarı Harekatı CHP-HDP ittifakını salladı!

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımızda kurulması planlanan terör koridoruna hançer saplayan Başkan Erdoğan verdiği emir ile 'nı başlatarak terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmak için harekete geçti.

TERÖRE VURULAN DARBEDEN HDP RAHATSIZ OLDU
Bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 'nın siyasi uzantısı 'de rahatsızlığa neden oldu.

HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı." ifadeleri kullanıldı.

CHP-HDP İTTİFAKI SALLANDI
Genel Başkanı da "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye tweet atarak, Türk askerine iyi dileklerini iletti.

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ise Kılıçdaroğlu'na, "Ataların mezarda ters dönüyordur." diyerek tepki gösterdi.

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