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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 17:16

'nın tarihinin büyük önemi! , 4 yıl önce bugün...

'nin sınırında başlattığı 'nın tarihi büyük bir önem taşıyor. ’nın Suriye uzantısı olan , 9 Ekim 2015’te kendisine bağlı küçük grupları bir araya toplayarak ’de terör örgütünü kurduğunu açıklamıştı. Türkiye, 4 yıl sonra SDG’nin kurulduğu gün Barış Pınarı Harekatı’nın başlattı.

Harekat tarihinin büyük önemi! YPG, 4 yıl önce bugün...

güney sınırını tehdit eden 'ye karşı Fırat'ın doğusunda harekat hazırlıkları içindeydi.

Sınıra yapılan asker ve mühimmat sevkiyatları harekatın her an başlayacağı izlenimini veriyordu.

Günlerdir bugün yarın başlayacak diye beklediğimiz harekat, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başladı.

Erdoğan harekatın başladığını şu ifadelerle duyurdu: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde /YPG ve terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Harekatın başladığı tarih ise büyük önem taşıyordu. PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG, 9 Ekim 2015'te kendisine bağlı küçük grupları bir araya toplayarak 'de terör örgütünü kurduğunu açıklamıştı.

Türkiye, 4 yıl sonra SDG'nin kurulduğu gün Barış Pınarı Harekatı'nın başlattı.

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