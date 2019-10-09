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  • 09.10.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:58

Esnaftan 'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan 'na esnaf temsilcilerinden destek geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı , "Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Esnaftan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı , harekata ilişkin yazılı açıklamasında, Türk milletinin kimsenin toprağında gözü olmadığını belirtti.

Teröre hiç bir zaman geçit verilmeyeceğini vurgulayan Palandöken, "Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de yazılı açıklamasında, esnafın duasının Mehmetçikle olduğunu, vatanın ekmekten, dükkandan ve siftahtan önce geldiğinin altını çizdi.

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