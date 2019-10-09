Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:18

başladı! Belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBarış Pınarı Harekatı başladı! Belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri