Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 21:01
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:36

Mardin’in ve ilçelerinde edildi

’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan sürüyor. Harekat sebebiyle ilçe merkezi ’nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 1 gün olmak üzere edildi.

Mardin'in iki ilçesinde eğitime harekat arası!

Mardin'in ve ilçelerinde 1 gün süreyle edildi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan sürüyor. Harekat sebebiyle Nusaybin ilçe merkezi Kızıltepe'nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 1 gün olmak üzere okullar tatil edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz Kızıltepe Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim 2019 tarihinde 1gün süreli okullar tatil edilmiştir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde okullar tatil edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri