Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenilen Ş.S. ise ek ifadesi alınmak üzere, tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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