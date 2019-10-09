Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:16

'ta 'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen örgütün askeri mahrem imamlarının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.E, M.Ç, M.S.G. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ç. ve M.S.G. tutuklanırken, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenilen Ş.S. ise ek ifadesi alınmak üzere, tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSivas'ta FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri