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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 18:51

başladı! İşte 'in Fetih Suresi'yle sınırdan giriş yaptığı o anlar

Başkan Erdoğan emri verdi 'ın doğusuna başladı. 'ın doğusundaki terör örgütü / mevzilerini havadan vurdu. 'nin Fırat'ın doğusuna yolladığı Mehmetçiğimiz harekat öncesi dualarla sınırdan giriş yaptı. İşte okuduğu o anlar.

'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için 'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan açıkladı.

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlattı.

FETİH SURESİ EŞLİĞİNDE GİRİŞ YAPILDI
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yolladığı Mehmetçiğimiz harekat öncesi dualarla sınırdan giriş yaptı. İşte okuduğu o anlar.

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