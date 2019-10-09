Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlattı.

FETİH SURESİ EŞLİĞİNDE GİRİŞ YAPILDI

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yolladığı Mehmetçiğimiz harekat öncesi dualarla sınırdan giriş yaptı. İşte Mehmetçiğin Fetih Suresi okuduğu o anlar.