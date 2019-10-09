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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 16:57

Başkan Erdoğan'ın 'nın emrini verdiği an!

Başkan , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli 'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 'nın başlatılması emrini verdi.

Fırat'ın doğusuna başladı. Başkan Erdoğan Suriye operasyonunu başladığını, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli 'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.'' mesajıyla duyurdu.

Başkan Erdoğan harekat emrini işte böyle verdi...

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