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  • 09.10.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 18:29

'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

'nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup, dua edilecek. Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan #BarışPınarıHarekatı’nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı muzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" dedi.

Tüm camilerde bu sure okunacak!

Başkanlığınca, 'nın zaferle sonuçlanması için, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı , Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Harekata katılan şanlı Türk suna başarılar dileyen Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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