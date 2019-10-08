Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın hazırlıkları tamamlandı! Namlular YPG/PKK’ya karşı ateşe hazır

ABD'nin uzun süredir oyaladığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekâtı ile ilgili geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen görüşme ve ardından da Beyaz Saray'dan gelen açıklama ile Suriye düğümü çözüldü. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak ve bekasını korumak kendi imkan ve kabiliyetleri ile sınırımızın ötesindeki terör unsurlarını temizleyecek.

Açıklamanın ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşında bulunan Tel Abyad-Ras'ül Ayn arasında bulunan 100 kilometrelik hattaki ABD'ye ait askeri noktalarda ABD ve koalisyon askerleri çekilmeye başladı. 20 zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyu Ayn İssa'daki askeri üslerine konuşlandı. YPG/PKK ise Deyrizor'dan bölgeye 30 araçlık konvoy gönderdi.

SINIRDA HAREKETLİLİK

Sınır birliklerine yapılan zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatının ardından Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin hemen karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a çevrildi. TSK operasyon için ABD askerlerinin çekilmesini bekleyecek.

ÖNCE HAVA HAREKÂTI

TSK Fırat'ın doğusuna Tel Abyad ve Ras'ül Ayn arasındaki bölge başta olmak üzere birkaç koldan girecek. İlk olarak F-16'lar ve Fırtına obüsleriyle önceden tespit edilen terör mevzileri ve yığınaklarını bombalanacak. Bölgedeki terör örgütü YPG/PYD unsurlarının kaçma ihtimaline karşı İHA ve SİHA'larla bölge kontrol edilecek. SİHA'lar terör unsurlarına anında müdahale edecek. Terör unsurlarının lojistik desteğini kesmek için kritik hedefler sürekli kontrol altında tutulacak 30 km derinliğe kadar inmesi planlanan TSK unsurları güvenlik ve hakimiyeti sağladığı alanlarda cepheler açarak gözlem noktaları oluşturacak. Bu güvenlik noktaları ile bölge daha rahat kontrol edilecek.

Türkiye'nin operasyonların tamamlanmasının ardından bölgenin asli unsurlarının geri dönmesi için insani çalışmalarını da sürdürecek. TİKA, Türk Kızılayı, AFAD gibi kurumlar bölgeye getirilecek hizmetler için gerekli çalışmaları ve hazırlıkları tamamladı. Hizmetlerin Kızılay'ın koordinasyonunda yapılacağı kaydediliyor. Güvenli bölgeye 1-2 milyon arasında mülteci yerleştirilecek.

MSB: OPERASYONA HAZIRIZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün akşam Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için şu mesajı paylaştı: "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/ güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır. Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır."

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' DEMİŞTİK KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın mesajları:

Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil.

DEAŞ'lı mahkumların sayısı biraz abartılıyor. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, ABD bir çalışma yapacak, biz de bir çalışma yapıyoruz. Şu anda cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim diye çalışılıyor.

Önümüzdeki ayın ilk yarısında ABD'ye ziyaret edeceğiz. Sayın Trump'la ikili olarak, heyetlerarası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağız.

F-35 süreci uzadı. Temmennim Trump'la görüşmemizde bunu karara bağlayalım.