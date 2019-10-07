Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.
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