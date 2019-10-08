Dünya 'Barış Pınarı Harekatı'na kilitlendi: Giriyoruz

Ankara bastırdı. Suriye'de güvenli bölge için Mehmetçiği sınıra yığdı. ABD de ilk adımı attı. Askerlerini çekmeye başladı.
Hava ve kara harekatlarının tüm hazırlıkları tamamlandı. Dünyanın beklediği açıklamayı Başkan Erdoğan yaptı: Geliyoruz!
ÇIKMA ZAMANI
ABD Başkanı Trump, askerine "Çekilin" talimatı verdi. Kararını şu sözlerle ilan etti:
Bu saçma savaştan çıkmanın vakti geldi. DEAŞ'la ne yapacağına Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler karar versin.
GÖZLER ANKARA'DA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: Türkiye ile koordinasyona hazırız.
AVRUPA BİRLİĞİ: Krizin askeri değil, siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyoruz.
RUSYA: Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz.
FRANSA: DEAŞ karşıtı koalisyonun çıkarlarına ters düşen adımlar atmayın.
ALMANYA: Askeri müdahale Suriye'yi daha da istikrarsızlaştırabilir.
OPERASYON AN MESELESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a düzenlediği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Çekilme başladı: ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Hep söylemiştik: Görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek, zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz bir söz; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik. Bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil. ABD ziyareti: Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından birisi de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu, temennim odur ki bunu bu görüşmede bir karara bağlamak. Biz hala parçaları gönderiyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödeme yapmış bulunuyoruz.
BALKANLAR'DA BARIŞ MESAJI
Başkan Erdoğan, 2 günlük ziyaret için Sırbistan'a gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Balkanlar'ın istikrarı ve refahında yapıcı rol oynamaya devam edeceğini belirterek, "Bölge ülkelerine mevcut sorunları geride bırakarak aralarındaki diyalog ve işbirliğini artırmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Artık insanlık için kavga değil, barış lazım" dedi.
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
ÇOCUKLARA ŞEFKAT ELİ BAŞKAN
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belgrad'ta Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesini ziyaret etti. TİKA tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine katılan Erdoğan, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine 'önce insan' felsefesini merkeze aldığını vurguladı.
TÜLAY CANPOLAT
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