Türkiye, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasına ağır darbe vurmaya hazırlanıyor. Daha önce, "Türkiye, ABD yaptırımlarından kurtulmak için S-400'leri askıya alsın" çıkışıyla tepki toplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla adeta PYD/YPG terör örgütüne kalkan olmuş "Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle mücadele etmesin" ifadelerini kullanmıştı. Dahası, Türk askerinin İdlib'den çekilmesini istemişti. Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon yeniden gündemdeyken bu seferde "Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz. Suriye'nin başka tarafından gelenleri Suriye'nin başka bölgesine yerleştirmek doğru değil. Suriye yönetimiyle konuşulmalı" ifadelerini kullandı.