Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.10.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 19:59

’nin dış politikasını yürüten ’ün hikayesi! Her fırsatta teröre kalkan oldu!

, na yapmayı planladığı operasyonla ’nin kuzeyindeki terör yapılanmasına ağır darbe vurmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yaptığı hamleler öncesi skandal çıkışlara imza atarak terör örgütlerine kalkan olan ’li bazı isimler arasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı yine gündemde. Ünal Çeviköz, CHP'nin 'da düzenlediği ve terör örgütü 'nin destekçisi Amerikalı akademisyenin konuşma yaptığı konferansı organize etti. Çeviköz, terör örgütü PYD'den "siyasi oluşum" diye bahsederek tepkileri üzerine çekti, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini hep "savaş" olarak nitelendirdi. İşte CHP Genel Başkanı ’nun “Dış Politikayı sana emanet ediyorum” dediği Çeviköz'ün portresi…

, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla 'nin kuzeyindeki terör yapılanmasına ağır darbe vurmaya hazırlanıyor. Daha önce, "Türkiye, ABD yaptırımlarından kurtulmak için S-400'leri askıya alsın" çıkışıyla tepki toplayan Genel Başkan Yardımcısı , Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla adeta PYD/YPG terör örgütüne kalkan olmuş "Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle mücadele etmesin" ifadelerini kullanmıştı. Dahası, Türk askerinin İdlib'den çekilmesini istemişti. Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon yeniden gündemdeyken bu seferde "Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz. Suriye'nin başka tarafından gelenleri Suriye'nin başka bölgesine yerleştirmek doğru değil. Suriye yönetimiyle konuşulmalı" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün hikayesi! Her fırsatta teröre kalkan oldu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri