Fuat Oktay'dan Suriye operasyonu açıklaması!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı harekatın hazırlıkları tamamlandı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarının ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir.Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.
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