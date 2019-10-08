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  • 08.10.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 11:12

'dan operasyonu açıklaması!

Yardımcısı , Fırat'ın doğusuna yönelik yapılcak harekata ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Oktay, " tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" dedi.

Fuat Oktay'dan Suriye operasyonu açıklaması!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı harekatın hazırlıkları tamamlandı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarının ardından bir açıklama da Yardımcısı 'dan geldi. Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir.Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.

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