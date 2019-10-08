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  • 08.10.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 10:38

Koç'un ağaç seviciliği yalanı ortaya çıktı! Rant uğruna tek yeşil kalan sahasını da şantiyeye çevirmiş!

Gezi Parkı eylemlerinde hükümete karşı bir tavır alan ve sözde ağaç sevicisi olduğunu iddia eden , ’nı üniversitesi için talan etti. 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda ağaç katliamı yaparak inşa edilen için ormanda kalan tek sahasını da inşaat şantiyesine çevirdiği ortaya çıktı.

Koç'un ağaç seviciliği yalanı ortaya çıktı! Rant uğruna tek yeşil kalan futbol sahasını da şantiyeye çevirmiş!

Ağaç bahaneli hükümet karşıtı eylemlere destek sağlayan 'in çevre katliamını deşifre oldu. Ormana saplanan betondan hançer olarak 20 yıldır 'un oksijen deposunu sakatlayan 'nin 2006, 2014, 2015, 2017 ve 2018 yıllarına ait uydu görüntülerinde orman talanı net olarak görülüyor. Ele geçirdiğimiz uydu görüntülerinde, Koç Üniversitesi bünyesindeki tek olan sahası ve yanındaki otoparkın dahi sonradan şantiye alanına dönüştürüldüğü deşifre oldu.

217 FUTBOL SAHASI TALAN EDİLDİ
Yeni Akit'te yer alan habere göre, Mavramoloz Ormanı'nda 217 futbol sahası büyüklüğündeki 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda ağaç katliamı gerçekleştirerek doğayı betona boğan Koç Üniversitesi'nin skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. 1996'dan 1999'a kadar süren inşaat sonucu ormandaki 160 hektarlık alanı betona boğan üniversitenin iş makinelerini futbol sahasına kadar çıkardığı kaydedildi. Orman işgalcisi Koç Üniversitesi'nin, inşa ettiği tek yeşil alan olan futbol sahasını da talan ederek şantiyeye çevirdiği bildirildi. Koç Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan, uzunluğu 105, genişliği 70 metrelik futbol sahası ve yanındaki otoparkın 2017 yılında şantiye alanına dönüştürüldüğü öğrenildi. Son 2 yılda yapılan yeni betonarme binaların inşası sürecinde talan edilen futbol sahası ile birlikte Koç'un arazideki son yeşil alanı da dozer sokarak harap ettiği saptandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE VERİYOR
2006,2014 ve 2015 yıllarına ait uydu görüntülerinde Koç Üniversitesi'nin doğu kısmındaki en uç noktasında inşa edilen futbol sahası ve otopark net olarak görülüyor. 2017'deki uydu görüntüsünde ise hem futbol sahası hem de otopark mezbeleliğe dönmüş durumda. 2017 yılında inşasına başlanan lojman, mühendislik fakültesi, yabancı diller okulu ve yeni fakülte binası inşaatlarının gizlice bitirildiği 2018 senesine ilişkin görüntüde ise yeni binaların dikildiği, futbol sahasının yeşil alanının adeta tükendiği ve sahanın otopark olarak kullanıldığı görülüyor. Ormanın bir bölümünü spor alanı yapma bahanesiyle kesen Koç Üniversitesi'nin, 7 bin 350 metrekarelik futbol sahası ve otopark alanını orman talanı unutulduktan sonra yok ederek inşaat sahasına çevirmesi "keyfîliğin böylesi" dedirtti.

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