Fırat'ın doğusuna operasyon içine eller tetikte

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona sayılı saatler kaldı. ABD ordusu, Resulayn ve Tel Abyad'taki üslerini boşalttı. ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi" ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG/ PKK da köşeye sıkıştı. SDG ismini kullanan YPG/PKK, ABD'yi sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı! Sınırda isi hareketlilik yaşandı. Akçakale'de konuşlandırılan obüslerin namluları PKK'nın kontrolündeki Tel Abyad'a çevrilirken, yeni mevziler kazıldı.
PKK İLE İŞ TUTTUK İTİRAFI
ABD Başkanı Trump, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu uzmanlarından Michael Doran'ın paylaşımını retweet etti. Doran, twitter'dan "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyorduk" diye yazdı.
RESULAYN'DA ABD ÜSSÜ BOŞALTILDI
TÜRKLERİ DURDURMAYACAĞIZ
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz' dedi. Pentagon ise "Suriye'de belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" ifadesini kullandı.
BAKAN ESPER TWEETİNİ SİLDİ
ABD Savunma Bakanı Esper, Twitter'dan "ABD Savunma Bakanlığı, Türk operasyonunu onaylamıyor" yazdı. Esper daha sonra tweetini sildi.
Askeri kaynaklar, ÖSO ile diğer muhaliflerin birleşerek Suriye Milli Ordusu kurduğunu, bu unsurların da TSK ile hareket edeceğini belirtti.
PKK İLE İŞ TUTTUK İTİRAFI
ABD Başkanı Trump, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu uzmanlarından Michael Doran'ın paylaşımını retweet etti. Doran, twitter'dan "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyorduk" diye yazdı.
RESULAYN'DA ABD ÜSSÜ BOŞALTILDI
TÜRKLERİ DURDURMAYACAĞIZ
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz' dedi. Pentagon ise "Suriye'de belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" ifadesini kullandı.
BAKAN ESPER TWEETİNİ SİLDİ
ABD Savunma Bakanı Esper, Twitter'dan "ABD Savunma Bakanlığı, Türk operasyonunu onaylamıyor" yazdı. Esper daha sonra tweetini sildi.
Askeri kaynaklar, ÖSO ile diğer muhaliflerin birleşerek Suriye Milli Ordusu kurduğunu, bu unsurların da TSK ile hareket edeceğini belirtti.
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