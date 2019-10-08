Fırat'ın doğusuna operasyon içine eller tetikte

doğusuna yapılacakoperasyona sayılısaatler kaldı. ABDordusu, Resulaynve Tel Abyad'takiüslerini boşalttı.ABD Başkanı DonaldTrump, "ABD'ninsaçma savaşlardançekilme zamanıgeldi" ifadesini kullandı. Terör örgütü YPG/PKK da köşeye sıkıştı. SDG ismini kullananYPG/PKK, ABD'yi sözünü tutmayarak Fırat'ındoğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'ninoperasyonuna açık hale getirmekle suçladı!Sınırda isi hareketlilik yaşandı.Başkanı Trump, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu uzmanlarından Michael Doran'ın paylaşımını retweet etti. Doran, twitter'dan "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyorduk" diye yazdı.ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz' dedi. Pentagon ise "Suriye'de belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik" ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanı Esper, Twitter'dan "ABD Savunma Bakanlığı, Türk operasyonunu onaylamıyor" yazdı. Esper daha sonra tweetini sildi.Askeri kaynaklar, ÖSO ile diğer muhaliflerin birleşerek Suriye Milli Ordusu kurduğunu, bu unsurların da TSK ile hareket edeceğini belirtti.