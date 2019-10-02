Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.10.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 19:37

Gri listede yer alan teröristin öldürüldüğü ortaya çıktı

İçişleri bakanlığı: iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı olduğu tespit edilmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGri listede yer alan teröristin öldürüldüğü ortaya çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri