TSK, PKK'ya darbe üstüne darbe indirmeye devam etti. 17 Ağustos'ta başlatılan ve devam eden Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran- 3 operasyonlarında bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirildi. Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
ÖĞRENCİ SAYISI 'HUZURLA' ARTTI
Güvenlik güçleri PKK'ya göz açtırmadı. Şırnak Üniversitesi, PKK'nın saldırılarıyla kaybettiği öğrenci sayısını, kentte sağlanan "huzur" ile kazandı. 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle bin 155'e düşen öğrenci sayısı, tesis edilen huzur sayesinde bu yıl 3 bin 115'e ulaştı.
TÜRK OKULUNA AİT ARACA SALDIRI
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir araca, bombalı saldırı yapıldı. Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
KAHRAMANDAN ACI HABER
TSK'nın Kuzey Irak'ta PKK/YPG'li teröristlere yönelik yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında görev yapan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, geçen Salı çıkan çatışmada ağır yaralandı. Ankara'daki GATA'ya sevk edilen Ceylan, tüm çabalara rağmen şehit oldu.
KEŞMİRLİLER'DEN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Keşmir meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmeler, Keşmir Müslümanlarının gönüllerini fethetti. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde yaşayan Muhammed Muştak, "Bütün Müslüman ülkeler Keşmir meselesine sessiz kalırken bize bir tek Türkiye sahip çıkıyor" ifadelerini kullanırken, Raşit Abbasi da "İyi ki Türkiye var" dedi.
BURAK ERDEM ÇELİK
ÖĞRENCİ SAYISI 'HUZURLA' ARTTI
Güvenlik güçleri PKK'ya göz açtırmadı. Şırnak Üniversitesi, PKK'nın saldırılarıyla kaybettiği öğrenci sayısını, kentte sağlanan "huzur" ile kazandı. 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle bin 155'e düşen öğrenci sayısı, tesis edilen huzur sayesinde bu yıl 3 bin 115'e ulaştı.
TÜRK OKULUNA AİT ARACA SALDIRI
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir araca, bombalı saldırı yapıldı. Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
KAHRAMANDAN ACI HABER
TSK'nın Kuzey Irak'ta PKK/YPG'li teröristlere yönelik yürüttüğü Pençe Harekatı kapsamında görev yapan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, geçen Salı çıkan çatışmada ağır yaralandı. Ankara'daki GATA'ya sevk edilen Ceylan, tüm çabalara rağmen şehit oldu.
KEŞMİRLİLER'DEN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Keşmir meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmeler, Keşmir Müslümanlarının gönüllerini fethetti. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde yaşayan Muhammed Muştak, "Bütün Müslüman ülkeler Keşmir meselesine sessiz kalırken bize bir tek Türkiye sahip çıkıyor" ifadelerini kullanırken, Raşit Abbasi da "İyi ki Türkiye var" dedi.
BURAK ERDEM ÇELİK
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