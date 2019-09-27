TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.Ayrıntılar geliyor...
PKK'ya bir ağır darbe daha!
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı jetler terörle mücadele için tekrar havalandı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
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