Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.09.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 09:07

'ya bir ağır darbe daha!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı jetler terörle mücadele için tekrar havalandı. 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 'lı etkisiz hale getirildi.

PKK'ya bir ağır darbe daha!

ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 'lı etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPKK'ya bir ağır darbe daha!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri