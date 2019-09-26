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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 13:12

ile mücadele devam ediyor! operasyonu başladı!

Hain terör örgütü ile mücadele tüm kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda operasyonu başladı. Operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülecek.

Kıran-4 operasyonu başladı!

çişleri Bakanlığı, yurt içinde hedeflerine yönelik Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonlarının ardından 26 Eylül itibariyle 'ün başladığını bildirdi.

Ağrı-Kars ve Iğdır hattında yürütülen Kıran-4 Harekatı'nda, kış yapılanmasına hazırlanan PKK'lı teröristlere darbe vurulması planlanıyor.

OPERASYON TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
17 Ağustos'ta başlatılan 'Kıran' operasyonlarında bugüne dek toplamda öldürülen terörist sayısı 100'e yaklaştı.

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