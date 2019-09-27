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  • 27.09.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 17:41

Son dakika: 'den yargılanan eski istihbaratçı 'nin cezası belli oldu

Son dakika haberine göre 'den yargılanan eski istihbaratçı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aktepe, MOBESE'nin 'B'si olarak biliniyordu.

FETÖ'cü eski istihbaratçının cezası belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik davada yargılanan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev yapan eski istihbaratçı 'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan eski istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe, MOBESE sisteminin 'B'sine isim veren kişi olarak da kamuoyuna yansımıştı.

15 Temmuz'da MİT'te başmüşavir olarak görev yapan Aktepe, KHK ile kamu görevinden ihraç edilmişti.

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