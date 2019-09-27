Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görev yapan eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan eski istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe, MOBESE sisteminin 'B'sine isim veren kişi olarak da kamuoyuna yansımıştı.

15 Temmuz'da MİT'te başmüşavir olarak görev yapan Aktepe, KHK ile kamu görevinden ihraç edilmişti.