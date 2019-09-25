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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 13:19

Son dakika: duyurdu! 'ya 'pençe' darbesi: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

PKK'ya pençe darbesi! Bakanlık duyurdu

Son dakika haberi... :" ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Ayrıntılar gelecek...

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