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  • Son Güncelleme: 27.09.2019 11:51

'daki de faciadan dönülmüş! 122 çürük bina 2 ay önce yıkılmasaydı binlerce kişi ölebilirdi

ve çevre illeri etkileyen Marmara'daki 5.8 büyüklüğündeki le ilgili hasar tespit çalışmaları devam ederken önemli bir bilgiye ulaşıldı. Kağıthane’de, çökmesi muhtemel çok sayıda bina depremden 2 ay önce ‘’ kapsamında kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

Faciadan dönülmüş! Binlerce kişi ölebilirdi

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki , dün genelinde korku ve paniğe neden oldu. Ancak söz konusu sarsıntıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, meskenlerde de ciddi bir hasar oluşmadı. Bakanlık ve ekipleri, birkaç noktadan 'çatlak bina' ihbarı üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.

FACİADAN DÖNÜLMÜŞ
O ihbarın yapıldığı ilçelerden biri de Kağıthane oldu. Bir binanın, deprem etkisiyle yandaki binaya yaklaştığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı. Dün gerçekleşen depremde yaşanabilecek olası bir facianın önüne, 2 ay önce geçildi.

22 Nisan 2019 tarihinde istinat duvarının çökmesi sonucu oluşan toprak kayması, birçok evi tehlikeye soktu. Olay yerine ulaşan basın mensupları, çalışmaları görüntülerken bir apartman büyük gürültüyle yıkıldı. Daha önce tahliye edilen o binada can kaybı yaşanmadı.

TAM 122 ÇÜRÜK BİNA TESPİT EDİLDİ
Yaşanan bu gelişmenin ardından bölgedeki çalışmalarına hız verildi. Yeni Şafak'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyenin işbirliğinde, bölgedeki binalar tek tek mercek altına alındı. Tam 122 çürük bina tespit edildi. Temmuz ayı itibariyle de kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Evleri yıkılan vatandaşlar, kira yardımı verilerek sağlam konutlara yerleştirildi. Söz konusu mahalle moloz yığınlarıyla doldu.

2 AY ÖNCE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKILDI
Çürük binaların yıkılmasından 2 ay sonra, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Söz konusu yapılara daha önce müdahale edilmesiyle Kağıthane büyük bir facianın eşiğinden döndü.

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